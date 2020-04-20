Житель Приморья пробежал 100 км вокруг кровати на самоизоляции

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Спортсмен из Приморья Дмитрий Якухный во время самоизоляции пробежал 100 км вокруг своей кровати для подготовки к международному забегу, который отложили из-за коронавируса, сообщает РИА «Новости».

«В апреле я должен был участвовать в самом тяжелом ультрамарофоне в мире — MDS (Marathon Des Sables), 250 километров по пустыне Сахара, но из-за коронавируса его перенесли», — рассказал агентству спортсмен.

По его словам, импровизированный забег он решил провести для поддержания физической формы. Дистанцию в 100 км он преодолел за 10 часов.

«Вся семья поддержала инициативу, дети немного пробежали, жена снимала всё на видео», — отметил Якухный.

Он добавил, что ради сохранения активности ему приходилось принимать пищу прям во время ультрамарафона по комнате. Преодолеть дистанцию ему помогла музыка. Трансляцию забега Якухный вел в своем Instagram.

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