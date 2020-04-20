Усик раскритиковал Зеленского за призыв воздержаться от посещения храмов
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за призыв воздержаться от посещения храмов во время пандемии коронавируса.
Спортсмен увидел в действиях украинских властей стремление «закрыть церкви».
«Первое, что пришло на ум, что все это напоминает какое-то возвращение в СССР, когда, прости господи, краснопузые закрывали церкви и прочее. Сейчас в XXI веке разве можно позволить такому случиться», — сказал Усик в интервью Дмитрию Гордону, которое опубликовано в YouTube.
Боксер отметил, что после этих слов он ощутил агрессию и желание постоять за свою веру.
Ранее Усик предложил повеситься сторонникам декоммунизации Украины.