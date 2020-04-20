Усик раскритиковал Зеленского за призыв воздержаться от посещения храмов

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за призыв воздержаться от посещения храмов во время пандемии коронавируса.

Спортсмен увидел в действиях украинских властей стремление «закрыть церкви».

«Первое, что пришло на ум, что все это напоминает какое-то возвращение в СССР, когда, прости господи, краснопузые закрывали церкви и прочее. Сейчас в XXI веке разве можно позволить такому случиться», — сказал Усик в интервью Дмитрию Гордону, которое опубликовано в YouTube.

Боксер отметил, что после этих слов он ощутил агрессию и желание постоять за свою веру.

Ранее Усик предложил повеситься сторонникам декоммунизации Украины.