Дзюба рассказал о конфликте российских и английских фанатов на Евро-2016
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился воспоминаниями о драке между российскими и английскими фанатами на чемпионате Европы 2016 года. Об этом сообщает «Матч ТВ».
По его словам, островитяне сами не являются мальчиками для битья.
«Не было такого, что мы все такие белые и пушистые и начали их ни с того, ни с сего бить. Они сами вели себя агрессивно и получили отпор от подготовленных ребят.
Преподносилось все, конечно не совсем так, как было на самом деле», — сказал Дзюба.
Ранее сообщалось, что игрок «Монако» Александр Головин рассказал о том, как проводит время в самоизоляции.