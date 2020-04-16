Дзюба рассказал о конфликте российских и английских фанатов на Евро-2016

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Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился воспоминаниями о драке между российскими и английскими фанатами на чемпионате Европы 2016 года. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, островитяне сами не являются мальчиками для битья.

«Не было такого, что мы все такие белые и пушистые и начали их ни с того, ни с сего бить. Они сами вели себя агрессивно и получили отпор от подготовленных ребят.

Преподносилось все, конечно не совсем так, как было на самом деле», — сказал Дзюба.

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