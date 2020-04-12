Ярошенко сравнил ситуацию в российском биатлоне с басней Крылова

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Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко сравнил ситуацию в российском биатлоне с басней Ивана Крылова «Лебедь, Щука и Рак». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев ведет себя непоследовательно в отношении Валерия Польховского, которого он приглашал на один из руководящих постов федерации.

«Драчев тут же бьет Польховского по рукам, хотя его должность в СБР подразумевает некий карт-бланш. Нарушается элементарная логика — зачем приглашать человека и не давать ему возможность предлагать своих людей?

Все это напоминает известную басню про лебедя, рака и щуку», — сказал Ярошенко.

Ранее сообщалось, что пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад назвал главных соперников в своей карьере.