Фигуристка Щербакова поделилась эмоциями после отмены ЧМ в Монреале
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Действующая чемпионка России в женском одиночном фигурном катании Анна Щербакова поделилась эмоциями после отмены чемпионата мира в Монреале. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, информацию об отмене мирового первенства она получила за час до официального объявления.
«В тот день, когда я узнала эту новость, у меня был выходной. Было очень странно закончить сезон в свой выходной.
У меня не было долгого момента ожидания. Мне казалось, что все это неправда», — сказала Щербакова.
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