Фигуристка Щербакова поделилась эмоциями после отмены ЧМ в Монреале

<img src="//img.gazeta.ru/files3/398/12927398/RIAN_6143974.HR-pic905-895x505-49538.jpg">

Действующая чемпионка России в женском одиночном фигурном катании Анна Щербакова поделилась эмоциями после отмены чемпионата мира в Монреале. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, информацию об отмене мирового первенства она получила за час до официального объявления.

«В тот день, когда я узнала эту новость, у меня был выходной. Было очень странно закончить сезон в свой выходной.

У меня не было долгого момента ожидания. Мне казалось, что все это неправда», — сказала Щербакова.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко раскритиковал хореографа Илью Авербуха за то, что тот обратился за финансовой помощью к государству.