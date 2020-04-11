Матчи АПЛ могут закрыть для фанатов до 2021 года
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Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) продолжает прорабатывать варианты возобновления приостановленного из-за коронавируса сезона.
По информации The Mirror, очередное собрание британских футбольных чиновников должно состояться 17 апреля. Планируется, что на нем вновь обсудят даты доигровки сезона. Наиболее вероятным называется период с конца мая до начала июня.
Кроме того, все матчи концовки сезона будут проходить без зрителей. То же самое может коснуться и начала следующего розыгрыша. Таким образом, существует вероятность, что болельщики не смогут увидеть игры АПЛ вживую до 2021 года.
Ранее АПЛ опровергла информацию о досрочном завершении сезона.