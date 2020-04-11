22-летний боксер погиб после нападения бандитов
Сальвадорский боксер Алексис Навидад скончался на 23-м году жизни в результате нападения бандитов, сообщает Essentially Sports.
Как пишет источник, инцидент произошел в Сан-Себастьяне, неподалеку от дома спортсмена. Преступники сделали несколько выстрелов, ранив Навидада и двух его друзей. От полученных ранений боксер умер в больнице.
Президент Национального института спорта Ямила Букеле в свою очередь уточнил, что погибший не был связан с какой-либо преступной деятельностью. На профессиональном уровне Навидад провел один поединок в 2017-м году, одолев соотечественника Антонио Галеано.
На профессиональном уровне Алексис Навидад провёл один поединок, победив в 2017 году своего соотечественника Антонио Галеано.
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