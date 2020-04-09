Малкин — о коронавирусе в США: трупы складывают друг на друга

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал об обстановке в США на фоне эпидемии коронавируса в прямом эфире журналистки Тины Канделаки в Instagram.

По словам форварда, он тестируется на коронавирус и продолжает тренироваться, однако без восстановительных процедур это проблематично. Малкин также отметил, что не понимает людей, которые не верят в пандемию.

«В Нью-Йорке сейчас реальная катастрофа, в Манхэттене все сжато. Там трупы привозят даже в их знаменитый Центральный парк. А некоторые люди смотрят на это и не верят, думают, что фэйк. Мои друзья там не выходят на улицу.

К нам все идет через новости. Когда ты видишь, как трупы складывают друг на друга – это кошмар», — сказал он.

В США количество заболевших COVID-19 достигло 429 тыс. человек, более 14 тыс. пациентов скончались.

Ранее сообщалось, что экс-хоккеист сборной Швейцарии Роджер Шаппо умер от коронавируса.