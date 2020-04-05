Рюдегеру не понравилась идея испытывать вакцину от коронавируса на африканцах

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Игроку сборной Германии Антонио Рюдигеру не понравилась идея испытывать вакцину от коронавируса на африканцах.

«Два французских доктора предложили испытать вакцину на людях из Африки. Африканцы что, какие-то животные? Это расизм. Как это вообще можно было транслировать по французскому телевидению», — написал Рюдигер в Twitter.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 68 тысяч человек, 26 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 1 миллион 200 тысяч.



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