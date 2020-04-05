Рюдегеру не понравилась идея испытывать вакцину от коронавируса на африканцах
Игроку сборной Германии Антонио Рюдигеру не понравилась идея испытывать вакцину от коронавируса на африканцах.
«Два французских доктора предложили испытать вакцину на людях из Африки. Африканцы что, какие-то животные? Это расизм. Как это вообще можно было транслировать по французскому телевидению», — написал Рюдигер в Twitter.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 68 тысяч человек, 26 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 1 миллион 200 тысяч.
Ранее больной коронавирусом врач «Реймса» покончил жизнь самоубийством.