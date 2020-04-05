Драчев: Халиуллина проходит поствыздоровительный процесс

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о том, что биатлонистка Анастасия Халиуллина находится в хорошем состоянии, передает РИА «Новости».

Напомним, спортсменка заразилась коронавирусом.

«Состояние уже хорошее, оно давно таким было. Она с 28 марта находится в стационаре. Она уже переболела. Нужно пройти поствыздоровительный процесс, который занимает не менее двух недель», — заявил Драчев.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 65 тысяч человек, 253 тысячи выздоровели. Общее число заболевших превысило 1 миллион 200 тысяч.

Ранее Драчев высказался о письме с призывом уйти в отставку.