Экс-футболист ЦСКА: надо перенести матчи РПЛ в Китай

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Экс-футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил о том, что матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) надо перенести в Китай из-за пандемии коронавируса, передает «Чемпионат.com».

«Надо перенести матчи РПЛ в Китай. Там пойдут на нашу лигу. Зачем футболисты сидят растренированные? Мышцы должны быть в тонусе. Сидеть дома и играть в компьютеры — не вариант», — сказал Пономарев.

Напомним, сезон РПЛ отложен до 31 мая.



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