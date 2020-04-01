Агент Селюк предложил расширить РПЛ до 18 клубов из-за коронавируса
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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк предложил расширить Российскую премьер-лигу (РПЛ) до 18 клубов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Матч ТВ».
По его словам, из ситуации с приостановкой игр чемпионата можно извлечь пользу и увеличить число представителей элитного дивизиона до 18, благодаря пополнению двумя клубами из Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп-ФНЛ).
Также Селюк выразил надежду, что чемпионат России возобновится в июне, когда все карантинные мероприятия будут завершены.
Ранее сообщалось, что в Госдуме усомнились в возможности возобновления РПЛ раньше лета