Суд изменил меру пресечения боксеру Кушиташвили по делу о хранении наркотиков
Чемпион мира по боксу Георгий Кушиташвили переведен из СИЗО под домашний арест по обвинению в хранении наркотиков и нападении на сотрудника Росгвардии, сообщает РИА «Новости».
Как заявила пресс-секретарь 235-го гарнизонного военного суда Мария Жильцова, срок меры пресечения установлен до 1 мая.
2 февраля спортсмен был задержан после того, как во время обыска в одном из домов на Фрунзенской набережной у него нашли кокаин. По версии следствия, Кушиташвили пытался оказать сопротивление и дважды ударил сотрудника Росгвардии. Тогда же суд принял решение заключить спортсмена под стражу до 1 апреля. 13 февраля ему было предъявлено обвинение в избиении росгвардейца и хранении наркотиков.
Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал наличие кокаина в крови Кушиташвили.