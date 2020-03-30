Фазель: россияне должны оставаться дома из-за коронавируса

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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал ситуацию с коронавирусом, передает РИА «Новости».

«Я считаю, что россияне должны оставаться дома. Эта рекомендация на сто процентов правильная. Вы видите, что происходит в Италии и Испании. Я сам нахожусь на самоизоляции. Нам нужно думать об окружающих», — заявил Фазель.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 33 тысяч человек, 141 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 722 тыс.

Ранее Фазель поддержал решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершить сезон.