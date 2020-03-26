Гендиректор «Уфы» отказался от домашнего карантина во время пандемии COVID-19

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19, продолжает посещать клубный офис. Слова функционера передает газета «Известия».

«У меня маршрут: дом — офис — дом. Я ни с кем особо не контактирую. В контакте только с тремя людьми», — заявил Газизов.

При этом гендиректор «Уфы» подчеркнул, что все футболисты команды находятся на домашнем карантине, где выполняют индивидуальную программу тренировок, которую выписал главный тренер уфимцев Вадим Евсеев.

«Тренерский штаб это сделал. Футболисты занимаются дома, это сложно, но они выполняют все требования. Это больше вопрос к Вадиму Валентиновичу. Я могу только в общем сказать, что ребята занимаются. Знаю даже, что они на удаленке проводят коллективные занятия по видеосвязи», — отметил Газизов.

Сезон Российской премьер-лиги приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса. Уфимцы на момент остановки первенства заняли девятое место в турнирной таблице, набрав 27 очков.

Ранее в «Уфе» рассказали о кризисе из-за коронавируса.