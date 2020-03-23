Глава World Athletics призвал перенести Олимпийские игры

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Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу призвал перенести Олимпийские игры — 2020 из-за пандемии коронавируса, передает «Спорт-Экспресс».

Коу направил письмо руководителю Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху. Он отметил, что в нынешних условиях проводить Игры считает неверным решением.

«Единодушное мнение состоит в том, что проведение Олимпийских игр в июле этого года нецелесообразно и нежелательно», — написал он.

Ранее Бах заявил о том, что окончательное решение по Олимпиаде в Токио будет принято в течение четырех недель.