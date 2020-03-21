Бывший президент «Реала» умер от коронавируса

Бывший президент мадридского «Реала» и экс-владелец «Малаги» Лоренсо Санс скончался из-за коронавируса в возрасте 76 лет, сообщает Football Italia.

Экс-президент мадридской команды был госпитализирован 17 марта с сильной лихорадкой. 19 марта стало известно о том, что состояние здоровья Санса резко ухудшилось.

Санкс возглавлял «Реал» с 1995 по 2000 год. После него этот пост занял Флорентино Перес.

Ранее сообщалось, что Мальдини заразился коронавирусом.