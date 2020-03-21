Скончался чемпион мира по хоккею Владимир Забродский
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Скончался чемпион мира по хоккею в составе сборной Чехословакии Владимир Забродский. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ).
В составе сборной ЧССР Забродский дважды становился чемпионом мира (в 1947 и 1949 годах), становился серебряным призером Олимпийских игр.
Хоккеист был одним из первых членов 18 зала славы ИИХФ, который был открыт в 1997 году.
Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Игорь Лебедев не удивился критике хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никиты Задорова в адрес России.