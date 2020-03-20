Экс-премьер-министр Японии: мы можем провести безопасную Олимпиаду

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Бывший премьер-министр Японии Есиро Мори рассказал о том, что в Токио готовы провести безопасную Олимпиаду, передает NHK.

«Мы тесно сотрудничаем с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Мы можем провести в июле соревнования. Готовимся к этому», — сказал Мори.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 9 тысяч человек, 85 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 240 тыс.



Ранее теннисистка Анастасия Павлюченкова высказалась об остановке турниров из-за коронавируса.