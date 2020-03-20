Тарасенко поделился мыслями о возвращении в КХЛ
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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поделился мыслями о возвращении в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), передает «Спорт-Экспресс».
Игрок признался, что, когда уезжал в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), не рассматривал возвращение в КХЛ вообще. Тарасенко выступает за «Сент-Луис» с 2013 года, в его составе он стал обладателем Кубка Стэнли. Награду клуб завоевал в 2019 году.
«Когда я уезжал в НХЛ, очень многие мне говорили, что я на коленях приползу обратно. Но в тот момент возвращение стало бы для меня крахом. И психологическим, и вообще», — заявил он.
Ранее сообщалось, что Тарасенко поделился мнением о подлости в хоккее.