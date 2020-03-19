Заразившийся коронавирусом Матьюди поблагодарил всех за поддержку

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Заразившийся коронавирусом футболист туринского «Ювентуса» Блез Матьюди рассказал о своем состоянии. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, в настоящее время у него нет никаких симптомов, которые бы говорили о проявлении коронавирусной инфекции.

«Я остаюсь на позитиве и продолжаю радоваться жизни. Мой моральный дух по-прежнему высок, я верю, что наши совместные усилия помогут преодолеть эти непростые времена.

Спасибо за теплые слова и поддержку», — сказал француз.

Ранее сообщалось, что полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев назвал правильным решением приостановить розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.