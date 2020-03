Заразившийся коронавирусом Матьюди поблагодарил всех за поддержку

Заразившийся коронавирусом футболист туринского «Ювентуса» Блез Матьюди рассказал о своем состоянии. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, в настоящее время у него нет никаких симптомов, которые бы говорили о проявлении коронавирусной инфекции.

«Я остаюсь на позитиве и продолжаю радоваться жизни. Мой моральный дух по-прежнему высок, я верю, что наши совместные усилия помогут преодолеть эти непростые времена.

Спасибо за теплые слова и поддержку», — сказал француз.

Ранее сообщалось, что полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев назвал правильным решением приостановить розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Je suis positif.

Je suis positif, je suis fort, le moral est bon.

Je suis positif, nous ressortirons collectivement plus forts de cette épreuve.

Merci pour vos messages d'amitié et de soutien. Restons disciplinés et unis.

Je suis positif, nous allons le faire. pic.twitter.com/iEEf3SMmeV