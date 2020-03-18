Глава УЕФА оценил стоимость переноса Евро на 2021 год

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин оценил стоимость переноса чемпионата Европы по футболу на 2021 год вследствие угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Associated Press.

По его словам, точной суммы в данный момент нет.

«Мы еще не сумели с точностью оценить финансовые потери от невозможности провести континентальное первенство в этом году. Но это точно обойдется в сотни миллионов евро», — сказал Чеферин.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов высказался о решении УЕФА перенести чемпионат континента на 2021 год из-за коронавируса.