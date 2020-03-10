Эксперт Бубнов проанализировал матч «Спартак» — «Краснодар»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Краснодаром». Об этом сообщает Sportbox.

По его словам, ключевым фактором успеха для команды Мурада Мусаева стала свежесть, которой не хватало спартаковцам из-за 120-минутного дерби с ЦСКА в Кубке России.

«В первых двух матчах весеннего отрезка красно-белые сразу начинали с места в карьер, опасно атакуя и прессингу с самого начала игры.

В этот же раз такой фокус уже не сработал — «Краснодар» оказался мобильнее и свежее, но несмотря на это, в первом тайме хозяева все равно выглядели предпочтительнее», — сказал Бубнов.

Ранее сообщалось, что защитник петербургского «Зенита» и сборной России Юрий Жирков прокомментировал ничейный результат в матче 21-го тура чемпионата России против «Уфы».