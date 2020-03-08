Хабиб отказался отвечать на вопрос о коронавирусе

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался отвечать на вопрос журналиста о влиянии коронавируса на спорт.

«Пожалуйста, пожалуйста, не говорите со мной об этом. Не хочу об этом рассуждать. Вижу, как в мире собираются отменять матчи Лиги чемпионов, чемпионата Италии и других футбольных чемпионатов. Я большой поклонник футбола. Не хочу обсуждать эту тему», — заявил Нурмагомедов в интервью, опубликованном на канале MMA Fighting в YouTube.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабря 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались более трех тысяч человек, 60 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 107 тысяч. Эпицентром коронавируса в Европе стала Италия, где заразились свыше трех тысяч человек.

Ранее сообщалось, что российского лыжника проверят на коронавирус.