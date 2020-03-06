Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место
Норвежец Йоханнес Бе выиграл спринтерскую гонку на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Спортсмен прошел дистанцию за 24 минуты 56,8 секунды, не допустив ни одного промаха. Вторым стал представитель Франции Кентен Фийон Майе (+22,8; 0) Третье место занял норвежец Тарьей Бе (+1.01,1; 0).
Лучшим среди россиян стал Эдуард Латыпов, ставший 17-м (+1.54,0; 2).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что чемпион мира по биатлону Александр Логинов не выступит на последнем этапе Кубка мира.
Биатлон. Кубок мира. 7-й этап. Нове-Место
Спринт. 10 км
1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 24.56,8 (0 штрафных кругов);
2. Кентен Фийон Майе (Франция) – +22,8 (0);
3. Тарьей Бе (Норвегия) — +1.01,1 (0)…
17. Эдуард Латыпов (Россия) – +1.54,0 (2)