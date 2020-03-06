В ФИДЕ прокомментировали смерть украинского шахматиста

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Генеральный директор Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эмиль Сутовский прокомментировал смерть 27-летнего украинского шахматиста Станислава Богдановича со своей девушкой, 18-летней украинской шахматисткой Александрой Вернигорой.

Напомним, что спортсмены погибли в Москве.

«Молодой украинский гроссмейстер Станислав Богданович погиб вместе со своей девушкой. Причина — веселящий газ. Богданович покинул нас совсем молодым. Мы не дружили, но я уважал его. Он был талантливым человеком, знал китайский язык, был популярным блогером. Пусть земля ему будет пухом», — написал Сутовский в Twitter.



Ранее близкие погибшего в Москве украинского шахматиста подтвердили его смерть.