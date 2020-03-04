Передача Радулова не спасла «Даллас» от поражения в матче с «Эдмонтоном»

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«Даллас Старз» проиграл в овертайме «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Райан Ньюджент-Хопкинс и Алекс Чиассон. У хозяев шайбу забросил Йон Клингберг.

Российский форвард «Старз» Александр Радулов отметился результативной передачей. Голкипер «звезд» Антон Худобин отразил 25 бросков из 27.

После 66 матчей «Даллас» (82 очка) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей встрече клуб на выезде сыграет с «Нэшвилл Предаторз».

«Эдмонтон» (80) провел 67 игр и располагается на пятой строчке на Западе. Следующим соперником «нефтяников» станет «Чикаго Блэкхоукс». Матч пройдет на домашней арене команды из Иллинойса.

Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» обыграла «Нэшвилл Предаторз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас Старз» (Даллас, США) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон, Канада) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

0:1 — Ньюджент-Хопкинс (Нурс, Драйзайтль) — 27:24 (5x4)

1:1 — Клингберг (Бенн, Александр Радулов) — 46:42 (5x4)

1:2 — Чиассон (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) — 61:08 (4x3)