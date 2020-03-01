Тарасова: мне жаль Роднину
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о трехкратной олимпийской чемпионке в парном катании Ирине Родниной.
«Ученики меня никогда не обижали. Что касается Родниной, мне даже жаль Иру, когда я ее слышу, честно. Ведь именно со мной она стала великой», — приводит слова Тарасовой журналист Елена Вайцеховская в своем блоге.
Специалист напомнила, что за шесть лет спортсменка выиграла две олимпиады и пять раз становилась чемпионкой мира.
«Но вот такой она человек, с таким характером. Я всегда это знала, но лезла из кожи вон: не могла позволить себе, чтобы Ира была второй, а не первой», — добавила тренер.
Ранее Тарасова поддержала олимпийскую чемпионку 2014 года Аделину Сотникову.