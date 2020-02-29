ФХР обратилось к министру спорта с просьбой повысить потолок зарплат

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Федерация хоккея России (ФХР) обратилась к министру спорта Российской Федерации Олегу Матыцину и председателю совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Геннадию Тимченко с просьбой увеличить потолок зарплат с 900 млн рублей до 1,3 млрд рублей, сообщает Sport24/

Отмечается, что копия письма была направлена в клубы КХЛ. ФХР мотивирует просьбу о повышении потолка зарплат интересами национальной команды.

Ранее сообщалось о том, что форвард екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк пропустит начало серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Сибирью» из Новосибирска.