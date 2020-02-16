Йоханнес Бе объяснил свои слова о допинговом прошлом Логинова

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе объяснил свои слова о допинговом прошлом россиянина Александра Логинова.

15 февраля Логинов завоевал золото чемпионата мира в спринтерской гонке. После финиша Бе сказал, что первое место россиянина выглядит немного странно.

Норвежец отметил, что Логинов провел великолепную гонку и чисто отстрелял на огневых рубежах.

«Но когда журналисты у тебя спрашивают, что ты думаешь о его прошлом и о том, что спортсмен с допинговым прошлым завоевал золото, ты можешь лишь сказать, что выступаешь против допинга и против людей, которые принимали эритропоэтин — худший из его видов», — цитирует Бе ТАСС.

Ранее Логинов рассказал о поддержке жены на чемпионате мира.