Лыжник Большунов стал вторым в гонке преследования на «Ски туре»
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Норвежский лыжник Пол Голдберг стал победителем в гонке преследования классическим стилем на первом этапе «Ски тура», который проходит в шведском Эстерсунде.
Спортсмен показал время 34 минуты 50,8 секунды. Вторым стал россиянин Александр Большунов (+0,3). Третье место занял еще один представитель Норвегии Мартин Левстрем Нюэнгет (+2,1).
Ранее сообщалось, что Большунов стал пятым в индивидуальной гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем.
Лыжные гонки. Ски тур. 1-й этап. Эстерсунд
Гонка преследования. 15 км. Классический стиль
1. Пол Голдберг (Норвегия) — 34.50,8;
2. Александр Большунов (Россия) — +0,3;
3. Мартин Левстрем Нюэнгет (Норвегия) — +2,1.