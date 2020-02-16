Лыжник Большунов стал вторым в гонке преследования на «Ски туре»

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Норвежский лыжник Пол Голдберг стал победителем в гонке преследования классическим стилем на первом этапе «Ски тура», который проходит в шведском Эстерсунде.

Спортсмен показал время 34 минуты 50,8 секунды. Вторым стал россиянин Александр Большунов (+0,3). Третье место занял еще один представитель Норвегии Мартин Левстрем Нюэнгет (+2,1).

Ранее сообщалось, что Большунов стал пятым в индивидуальной гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем.

Лыжные гонки. Ски тур. 1-й этап. Эстерсунд

Гонка преследования. 15 км. Классический стиль

1. Пол Голдберг (Норвегия) — 34.50,8;

2. Александр Большунов (Россия) — +0,3;

3. Мартин Левстрем Нюэнгет (Норвегия) — +2,1.