Знаменитая гимнастка выложила фото Кокорина в форме «Сочи»
Знаменитая гимнастка Лина Анисимова выложила фото нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина в форме «Сочи». Об этом сообщает Sport24.
Рядом с ними также находится иранский форвард сине-бело-голубых Сердар Азмун, который сумел отличиться в ворота черноморского клуба в нынешнем сезоне.
Отметим, что до настоящего момента официально переход 28-летнего нападающего еще не объявлен.
Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Сити» провело экстренное собрание футболистов после решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить команду от еврокубов на два сезона