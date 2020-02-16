Знаменитая гимнастка выложила фото Кокорина в форме «Сочи»

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Знаменитая гимнастка Лина Анисимова выложила фото нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина в форме «Сочи». Об этом сообщает Sport24.

Рядом с ними также находится иранский форвард сине-бело-голубых Сердар Азмун, который сумел отличиться в ворота черноморского клуба в нынешнем сезоне.

Отметим, что до настоящего момента официально переход 28-летнего нападающего еще не объявлен.

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Сити» провело экстренное собрание футболистов после решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить команду от еврокубов на два сезона