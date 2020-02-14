«Зенит» не подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Петербургский «Зенит» не подтвердил информацию о том, что нападающий Александр Кокорин уйдет в аренду в «Сочи», передает «Чемпионат.com».
Напомним, что 14 февраля руководство черноморской команды подтвердило аренду футболиста.
«Зенит не подтверждает аренду Кокорина. Такого решения нет», — заявили в пресс-службе клуба с берегов Невы.
В текущем сезоне сине-бело-голубые занимают первое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 45 очков. Первый матч после возобновления турнира подопечные Сергея Семака проведут против столичного «Локомотива».
Ранее экс-тренер сборной России Сергей Балахнин заявил о пользе «Сочи» для Кокорина.