«Зенит» не подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

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Петербургский «Зенит» не подтвердил информацию о том, что нападающий Александр Кокорин уйдет в аренду в «Сочи», передает «Чемпионат.com».

Напомним, что 14 февраля руководство черноморской команды подтвердило аренду футболиста.

«Зенит не подтверждает аренду Кокорина. Такого решения нет», — заявили в пресс-службе клуба с берегов Невы.

В текущем сезоне сине-бело-голубые занимают первое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 45 очков. Первый матч после возобновления турнира подопечные Сергея Семака проведут против столичного «Локомотива».

Ранее экс-тренер сборной России Сергей Балахнин заявил о пользе «Сочи» для Кокорина.