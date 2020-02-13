Двухкратного чемпиона ОИ Устюгова обвинили в нарушении антидопинговых правил

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов обвиняется Независимым органом по борьбе с негативными явлениями в биатлоне (BIU) в предполагаемом нарушении антидопинговых правил, передает РИА «Новости».

Как сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU), обвинения в адрес российского биатлониста основаны на отклонениях в биологическом паспорте спортсмена в период с января 2010 года по февраль 2014-го.

Отмечается, что в соответствии с антидопинговыми правилами IBU дело отечественного атлета будет рассмотрено независимым судом.

Напомним, что 34-летний Устюгов уже завершил профессиональную карьеру. На Олимпийских играх — 2010 в Ванкувере он выиграл масс-старт и стал третьим в эстафете, тогда как на Играх 2014 года в Сочи Евгений выиграл золото в эстафете.

Ранее Россия вновь осталась без медалей на ЧМ по биатлону.