Передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения «Баффало»
«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Баффало». Примечательно, что по ходу матча «Рейнджерс» уступал со счетом 0:3, только за три минуты до конца игры сумев отыграть две шайбы.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал в матче одно очко, он выступил в роли ассистента.
Ранее сообщалось, что Илья Ковальчук заинтересовал три клуба НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Баффало Сейбрз» — 2:3
0:1 — Гиргенсонс (Миллер), 10:26;
0:2 — Райнхарт (Айкел, Веси), 35:16;
0:3 — Веси (Айкел), 51:56;
1:3 — Зибанеджад (Панарин, Стаал), 57:07;
2:3 — Крайдер (Какко, Зибанеджад), 58:22.