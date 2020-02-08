Передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения «Баффало»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/202/12850202/201909181949713811079-pic905-895x505-29583.jpg">

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Баффало». Примечательно, что по ходу матча «Рейнджерс» уступал со счетом 0:3, только за три минуты до конца игры сумев отыграть две шайбы.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал в матче одно очко, он выступил в роли ассистента.

Ранее сообщалось, что Илья Ковальчук заинтересовал три клуба НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Баффало Сейбрз» — 2:3

0:1 — Гиргенсонс (Миллер), 10:26;

0:2 — Райнхарт (Айкел, Веси), 35:16;

0:3 — Веси (Айкел), 51:56;

1:3 — Зибанеджад (Панарин, Стаал), 57:07;

2:3 — Крайдер (Какко, Зибанеджад), 58:22.