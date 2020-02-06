«Бруклин» разгромил «Голден Стэйт» в игре регулярного чемпионата НБА
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» разгромил «Голден Стэйт Уорриорз».
Встреча прошла в Нью-Йорке на арене «Барклайс Центр» в присутствии 14 352 зрителей и завершилась победой хозяев со счетом 129:88.
Самым результативным игроков в составе обеих команд стал Карис ЛеВерт, набравший 23 очка и сделавший четыре подбора.
После этой победы «Нетс» поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НБА.
«Уорриорз» с 12-ю победами и 40 поражениями замыкают таблицу на Западе.
Ранее сообщалось, что «Бостон Селтикс» оказался сильнее «Орландо Мэджикс» в матче НБА.