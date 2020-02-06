«Бруклин» разгромил «Голден Стэйт» в игре регулярного чемпионата НБА

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» разгромил «Голден Стэйт Уорриорз».

Встреча прошла в Нью-Йорке на арене «Барклайс Центр» в присутствии 14 352 зрителей и завершилась победой хозяев со счетом 129:88.

Самым результативным игроков в составе обеих команд стал Карис ЛеВерт, набравший 23 очка и сделавший четыре подбора.

После этой победы «Нетс» поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НБА.

«Уорриорз» с 12-ю победами и 40 поражениями замыкают таблицу на Западе.

Ранее сообщалось, что «Бостон Селтикс» оказался сильнее «Орландо Мэджикс» в матче НБА.