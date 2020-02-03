Экс-хавбек сборной России Быстров сравнил Месси и Роналду

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Бывший полузащитник московского «Спартака» и петербургского «Зенита» Владимир Быстров сравнил форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, в настоящее время футбол живет во времена доминирования аргентинца и португальца.

«Месси и Роналду? Оба — величайшие игроки, у каждого из которых есть свои сильные качества. Месяц назад у Криштиану были терки с тренером после замены, но в данный момент ситуация более-менее стабилизировалась», — сказал Быстров.

Ранее сообщалось, что в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» оказалась сильнее валенсийского «Леванте».