Тренер признал интимные отношения с обвинившей его в насилии фигуристкой

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Тренер Жиль Бейер признал интимные отношения с французской фигуристкой Сарой Абитболь, которая обвинила его в сексуальном насилии, передает RMC Sport.

Спортсменка обвинила своего наставника в насилии, которое происходило в 1990-1992 годах, когда ей было 15-17 лет. Бейер признал, что сексуальный контакт имел место быть, однако отметил, что его воспоминания отличаются от воспоминаний фигуристки.

«Понимаю, что, учитывая мою должность и её возраст в то время, эти отношения были неуместными. Я не понимал своей вины и того зла, которое причинил. Искренне сожалею и приношу Саре Абитболь извинения», — заявил тренер.

Абитболь десять раз выиграла чемпионат Франции, а также стала обладательницей бронзовой медали чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что фигуристка Абитболь в 15 лет подверглась насилию со стороны тренера.