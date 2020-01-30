Семин: Смолов переходит в аренду в «Сельту»

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин сделал громкое заявление.

Он рассказал, что нападающий «железнодорожников» Федор Смолов в ближайшее время будет арендован испанской «Сельтой».

«Смолов переходит в «Сельту». Это общее решение руководства, тренерского штаба и самого игрока. Аренда с выкупом — дальше все будет зависеть от него и того, как он себя там проявит», — цитирует Семина «Чемпионат».

Стоит отметить, что форвард сборной России пополнил стан москвичей летом 2018 года, перейдя из «Краснодара».

Ранее форвард Соболев поделился эмоциями от перехода в «Спартак».