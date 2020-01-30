Семин: Смолов переходит в аренду в «Сельту»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин сделал громкое заявление.
Он рассказал, что нападающий «железнодорожников» Федор Смолов в ближайшее время будет арендован испанской «Сельтой».
«Смолов переходит в «Сельту». Это общее решение руководства, тренерского штаба и самого игрока. Аренда с выкупом — дальше все будет зависеть от него и того, как он себя там проявит», — цитирует Семина «Чемпионат».
Стоит отметить, что форвард сборной России пополнил стан москвичей летом 2018 года, перейдя из «Краснодара».
Ранее форвард Соболев поделился эмоциями от перехода в «Спартак».