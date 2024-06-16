«Все спокойно»: очевидец — об обстановке около СИЗО в Ростове, где захватили заложников

Сотрудники спецслужб вели себя спокойно и даже отвечали на вопросы прохожих на улице во время захвата заложников в ростовском СИЗО-1. Об этом «Газете.Ru» рассказал местный житель Семен, живущий неподалеку от места ЧП. По словам мужчины, вначале он предположил, что улицы перекрыты для вывоза заключенных на обмен, однако правоохранители ответили ему, что «гражданские взяли заложников».

«Живу в 50 метрах от места, во дворах все спокойно, за зоной оцепления тоже спокойно. Сотрудники снаружи вели себя спокойно, вежливо разворачивали авто, не очень охотно, но вежливо отвечали на вопросы таких прохожих, как я. Я предположил, что на обмен вывоз (такое было уже, перекрывали ненадолго), мне ответили, что все хуже. Задал вопрос соответствующий. Ответили, что гражданские взяли заложников», — сказал он.

На видеоролике, который прислал «Газете.Ru» Семен, видно перекрытые автомобилями ДПС улицы, а также большую группу сотрудников спецслужб в амуниции, идущую в сторону СИЗО.

«У нас возле дома тюрьма. В тюрьме захватили заложников. Пошли ребята (правоохранители. — «Газета.Ru»), все оцепили, все оцеплено кругом. Вон пошли, сумка медицинская. Все перекрыто, всех возвращают обратно. Полностью весь квадрат перекрыт, автомобили разворачивают, не пускают», — комментирует мужчина.

Утром 16 июня в Ростове-на-Дону заключенные СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. Весь личный состав МВД и Росгвардии был поднят по тревоге, в регион также незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН.

РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняли, что заложников захватили шесть-семь обвиняемых. По данным Telegram-канала Baza, преступники выбили оконную решетку в своей камере в СИЗО и проникли в дежурную часть. Они требуют автомобиль, оружие и возможность уехать из изолятора.

Как заявила член Совета по правам человека Ева Меркачева, один из захваченных — начальник оперативного управления всего УФСИН по Ростовской области Александр Богма.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее стало известно, что заключенные, захватившие ростовское СИЗО, осуждены за терроризм.