Названа причина разгромного поражения Хорватии от испанцев на Евро-2024

Причиной разгромного поражения сборной Хорватии от испанцев в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу стал возраст хорватских игроков. Такое мнение в интервью изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил знаменитый советский футболист, бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев.



«Хорваты уже все в возрасте: Модричу — 38 лет, вся полузащита — 33 года. Нет задора, физика отстает. Все притупляется в этом возрасте. Так что хорваты сами виноваты. Надо было омолаживать состав, смело вводить молодых игроков, которые бы напрягали оборону противника. А с испанцами они передавали мяч друг другу и что? Все это на тихом ходу, как играют ветераны», — констатировал Пономарев.

В группе В на Евро-2024 собраны сборные Испании, Италии, Хорватии и Албании. В первом матче испанцы разгромили хорватов со счетом 3:0. В свою очередь, Италия одержала волевую победу над Албанией 2:1. Итальянцы в данный момент — действующие чемпионы Европы. В плей-офф из каждой группы выходят две лучшие команды. Кроме того, в 1/8 финала пробьются четыре лучшие из шести сборных, которые займут в своих подгруппах третьи позиции по итогам первого этапа турнира.

Ранее экс-футболист Булыкин усомнился в шансах Албании выйти в плей-офф.