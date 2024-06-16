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Билан раскрыл имя певицы, которая хочет от него детей

Певец Дима Билан согласился стать отцом ребенка от Лолиты Милявской

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ТНТ

Певец Дима Билан предложил Лолите Милявской «замутить» детей прямо со сцены премии Муз-ТВ. Видео публикует издание Super.ru.

«Лолита кричала: «Дима, хочу от тебя детей». Я запомнил это на всю жизнь, так что давай замутим», — сказал исполнитель.

Милявская, в свою очередь, не стала отказываться от своих слов. Она призналась, что до сих пор хочет ребенка от артиста.

12 марта издание «Экспресс газета» писало, что у Билана роман со своей помощницей Аленой Усачевой. Источники утверждали, что девушка беременна от певца. Сам музыкант опроверг информацию и признался, что не станет скрывать, если в его семье будет пополнение.

В сентябре 2023 года артист рассказывал, что постоянно спрашивает про внуков, однако ему на данный момент «просто хочется общаться с людьми». Музыкант усомнился, что у него получится создать большую семью, о которой всегда мечтал. По словам Билана, он надеется на более традиционный вариант — двоих детей.

Ранее стало известно, что новой спутницей Лепса оказалась 18-летняя Аврора Киба.

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