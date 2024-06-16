Появились кадры задержания в 2023 году захвативших заложников в СИЗО террористов

Появились кадры задержания в Черкесске преступников, которые захватили заложников в ростовском СИЗО-1. Видео публикует Telegram-канал «Осторожно, новости».

На кадрах, снятых сотрудниками ФСБ, можно видеть действия силовиков в подъезде многоэтажного дома в Черкесске в 2023 году. Тогда один из задержанных заявил, что преступники «хотели напугать людей путем взрыва». Другой рассказал, что в занимаемой ими квартире находится взрывчатая смесь белого цвета.

В мае 2024 года задержанные получили 18,5 года колонии строгого режима за попытку организовать серию терактов в Карачаево-Черкесии. В ходе судебного процесса было установлено, что фигуранты дела через Telegram установили контакты с боевиками из Сирии, по их указанию прибыли в Черкесск, сняли там квартиру и выбрали в качестве объекта атаки здание Верховного суда региона. Затем они начали покупать компоненты для сборки взрывного устройства, в процессе которой и были задержаны.

Утром 16 июня обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН РФ по Ростовской области, взяли в заложники двух сотрудников УИС. Преступники требуют автомобиль, оружие и возможность уехать из изолятора.

Telegram-канал Shot сообщал, что преступники в данный момент пытаются проникнуть к хранилищу, где находится боевое оружие сотрудников.

Ранее движение в центре Ростова-на Дону перекрыли из-за захвата заложников.