Макдэвид побил рекорд Гретцки

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид побил рекорд легендарного Уэйна Гретцки в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Как сообщается на официальном сайте клуба, он установил новое достижение по голевым передачам в розыгрышах Кубка Стэнли.

Минувшей ночью в четвертом матче финальной серии против «Флорида Пантерз» Макдэвид забросил шайбу, а также сделал ассистентский хет-трик. Таким образом, он оформил 32 результативные передачи в текущем розыгрыше плей-офф, ему потребовалось для этого 22 матча.

Макдэвид стал рекордсменом НХЛ по ассистам в плей-офф. Он превзошел достижение знаменитого капитана «Эдмонтона» Гретцки, который в 1988 году в 19 матчах Кубка Стэнли сделал 31 голевую передачу.

«Ойлерз» проигрывали в серии 0:3, но в четвертом матче на своем льду разгромили «Флориду» 8:1. Тем не менее, Макдэвид не стал придавать этому значение, напомнив, что необходимо отыгрываться.

«Это всего лишь одна победа, не более того. Неважно, забросишь ты восемь шайб или одну, это только победа. Теперь мы должны отправиться во Флориду, выполнить свою работу и вернуть их на наш лед», - заявил капитан «нефтяников».

Следующий матч серии состоится в ночь на 19 июня.

Ранее форвард «Флориды» Ткачук поддержал вратаря команды Бобровского после голов от «Эдмонтона».