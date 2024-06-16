Стали известны подробности о подготовке взявших заложников в СИЗО к захвату

Захват заложников в ростовском СИЗО-1 готовился несколько месяцев. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

Источник отметил, что захват «тщательно готовился, возможно, не один месяц».

По данным Telegram--канала Baza, во время подготовки к преступлению куратором удалось доставить преступникам в изолятор оружие, флаги ИГ (организация запрещена в России), а также средства связи. Отмечается, что террористы были в разных камерах, но это не помешало им организовать побег.

До этого стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с захватом заложников в ростовском СИЗО.

Главное управление ФСИН проведет проверку в отношении ростовского СИЗО-1 и его сотрудников, чтобы установить, откуда у заключенных взялись ножи и флаги ИГИЛ.

По информации Telegram-канала Baza, шестеро обвиняемых в ростовском СИЗО выбили оконную решетку в камере и проникли в дежурную часть, впоследствии захватив заложников.

Позднее стало известно, что заключенные, захватившие ростовское СИЗО, осуждены за терроризм. Преступники требуют автомобиль, оружие и возможность уехать из изолятора.

Ранее суд в Москве выпустил из СИЗО двух обвиняемых в мошенничестве сотрудников СКР.