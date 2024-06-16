Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности о подготовке взявших заложников в СИЗО к захвату

ТАСС: захват заложников в ростовском СИЗО готовился несколько месяцев

Захват заложников в ростовском СИЗО-1 готовился несколько месяцев. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

Источник отметил, что захват «тщательно готовился, возможно, не один месяц».

По данным Telegram--канала Baza, во время подготовки к преступлению куратором удалось доставить преступникам в изолятор оружие, флаги ИГ (организация запрещена в России), а также средства связи. Отмечается, что террористы были в разных камерах, но это не помешало им организовать побег.

До этого стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с захватом заложников в ростовском СИЗО.

Главное управление ФСИН проведет проверку в отношении ростовского СИЗО-1 и его сотрудников, чтобы установить, откуда у заключенных взялись ножи и флаги ИГИЛ.

По информации Telegram-канала Baza, шестеро обвиняемых в ростовском СИЗО выбили оконную решетку в камере и проникли в дежурную часть, впоследствии захватив заложников.

Позднее стало известно, что заключенные, захватившие ростовское СИЗО, осуждены за терроризм. Преступники требуют автомобиль, оружие и возможность уехать из изолятора.

Ранее суд в Москве выпустил из СИЗО двух обвиняемых в мошенничестве сотрудников СКР.

Все новости на тему:
Захват заложников в Ростове
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами