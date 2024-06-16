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В районе ростовского СИЗО слышны выстрелы

В ростовском СИЗО, где захватили заложников, слышны выстрелы

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Эрик Романенко/ТАСС

В ростовском СИЗО-1, где террористы взяли в заложники несколько сотрудников ФСИН, слышны взрывы. Об этом очевидцы сообщили «Газете.Ru».

«Было две автоматных очереди, из окна слышно. Внутри СИЗО стреляли», — сказал местный житель Семен.

До этого сообщалось, что Главное управление (ГУ) ФСИН проведет проверку в отношении ростовского СИЗО-1 и его сотрудников, чтобы установить, откуда у заключенных взялись ножи и флаги ИГ (организация запрещена в России).

Заключенные ростовского СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Нападавшие назвали себя сторонниками ИГ. Часть из них осуждена за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения.

По данным журналистов, террористы долго готовились к преступлению и заранее ослабили решетку камеры для осуществления своего замысла. Дождавшись подходящего момента, они выбили преграду, пробрались во двор, а затем проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников изолятора.

В правоохранительных органах рассказали, что все заключенные содержались в разных камерах, но между ними была связь. Проверяется версия, что действия преступников координировали извне.

Ранее появились кадры задержания в 2023 году террористов, захвативших заложников в ростовском СИЗО.

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Захват заложников в Ростове
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