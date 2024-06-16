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Одним из заложников в ростовском СИЗО оказался подполковник ФСИН

Среди заложников в СИЗО Ростова находится начальник управления УФСИН по региону

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Одним из заложников в ростовском СИЗО оказался начальник оперативного управления ФСИН по Ростовской области Александр Богма. Об этом рассказала журналист Ева Меркачева.

«Непонятно, что он делал в СИЗО в воскресенье», — заявила Меркачева.

Она напомнила, что в выходные заключенных в суды и на следственные действия не вывозят, к адвокату и на свидания тоже.

До этого сообщалось, что обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН РФ по Ростовской области, взяли в заложники двух сотрудников УИС: начальника оперативного управления подполковника Александра Б. и младшего инспектора дежурной службы СИЗО 1.

Заключенные ростовского СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Нападавшие назвали себя сторонниками ИГ (организация запрещена в России). Часть из них осуждена за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения.

По данным журналистов, террористы долго готовились к преступлению и заранее ослабили решетку камеры для осуществления своего замысла. Дождавшись подходящего момента, они выбили преграду, пробрались во двор, а затем проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников изолятора.

Ранее появились кадры задержания в 2023 году захвативших заложников в СИЗО террористов.

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Захват заложников в Ростове
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