Самый дорогой билет на бой Хабиб — Фергюсон будет стоить около $11 тысяч

<img src="//img.gazeta.ru/files3/88/12832088/sadassaad-pic905-895x505-7668.png">

Стала известна стоимость билетов на бой действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова с бойцом смешанного стиля (MMA) из США Тони Фергюсоном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов соревнований.

Источник утверждает, что самый дорогой билет обойдется в $11 157, что в переводе на рубли составляет примерно 697 929 рублей. Самый дешевый билет для членов клуба UFC будет стоить $99.

Напомним, что спортсмены сразятся уже 18 апреля в Бруклине, США, в рамках турнира UFC 249.

Ранее сообщалось, что боец UFC Петр Ян провел тренировку для сотрудников ФСО.