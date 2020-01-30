Самый дорогой билет на бой Хабиб — Фергюсон будет стоить около $11 тысяч
Стала известна стоимость билетов на бой действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова с бойцом смешанного стиля (MMA) из США Тони Фергюсоном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов соревнований.
Источник утверждает, что самый дорогой билет обойдется в $11 157, что в переводе на рубли составляет примерно 697 929 рублей. Самый дешевый билет для членов клуба UFC будет стоить $99.
Напомним, что спортсмены сразятся уже 18 апреля в Бруклине, США, в рамках турнира UFC 249.
Ранее сообщалось, что боец UFC Петр Ян провел тренировку для сотрудников ФСО.