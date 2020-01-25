Видео победного проката Синициной и Кацалапова появилось в сети
Видео произвольного танца Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате Европы по фигурному катанию опубликовано на официальном сайте Первого канала.
Российская пара набрала 131,69 балла и по сумме двух программ (220,42) завоевала золото континентального первенства.
Вторыми стали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (220,28), третье место заняли представители России Александра Степанова и Иван Букин (211,29).
Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в австрийском Граце. В последний день соревнований свои произвольные программы представят одиночницы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Ранее сообщалось, что российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золото чемпионата Европы, который проходит в австрийском Граце.