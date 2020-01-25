Найдено тело пропавшего отца биатлонистов Клодов

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Спасатели нашли тело отца французских биатлонистов Фабьена, Флорана и Эмильена Клодов, сообщил комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Жиль Клод пропал без вести на озере Лак-Сен-Жан в Квебеке. Во время перехода замерзшего водоема на снегоходах пять человек ушли под лед. Трое туристов не пострадали, а гид скончался в больнице спустя некоторое время.

В ходе поисково-спасательной операции удалось найти тело Жиля Клода.

Ранее сообщалось, что биатлонист Клод и его брат снялись с этапа Кубка мира после новостей о пропаже отца.